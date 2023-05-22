Геоморфолог Макаров назвал серьёзной проблему загрязнения Ледовитого океана микропластиком

Директор ФГБУ ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» учёный-геоморфолог Александр Макаров рассказал, что микропластик является серьёзнейшей угрозой для Северного Ледовитого океана и его обитателей.

Ситуация с микропластиком (частицы менее 5 мм. — RT) очень серьёзная, подчеркнул специалист в интервью «Российской газете».

«Проблема в том, что пластик не меняет структуру и адсорбирует на себя другие загрязнители, например тяжёлые металлы», — сообщил он.

После того, как в 2013 году отбор проб на микропластик включили в программу арктической экспедиции, его находили везде: в живых организмах, в воде и на её поверхности, в донных отложениях и даже в ледовых кернах из Центральной Арктики. Причём его концентрация во льду была даже выше, уточнил Макаров.

«Пока в Белом море концентрация микропластика маленькая, в Карском — близка к нулевой, а вот в Баренцевом — уже довольно высока», — заключил специалист.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.