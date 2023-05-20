Вильфанд: в конце следующей недели в Центральную Россию придёт июльская погода

В конце следующей недели в Центральную Россию с большой долей вероятности придёт июльская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Предварительные расчёты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет +10...+15 °С, а дневная — +23...+28 °С», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он добавил, что погода в конце следующей недели будет солнечной, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области в ближайшие выходные ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит до +26 °С.