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Вильфанд: в конце следующей недели в Центральную Россию придёт июльская погода

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В конце следующей недели в Центральную Россию с большой долей вероятности придёт июльская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд: в конце следующей недели в Центральную Россию придёт июльская погода
  • РИА Новости

«Предварительные расчёты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет +10...+15 °С, а дневная — +23...+28 °С», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он добавил, что погода в конце следующей недели будет солнечной, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области в ближайшие выходные ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит до +26 °С.

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