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Фонтаны в центре Петербурга будут работать круглосуточно в «Ночь музеев»

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Фонтаны в центре Санкт-Петербурга будут работать круглосуточно в ночь с субботы на воскресенье. Акция «Ночь музеев» состоится 20 мая.
Фонтаны в центре Петербурга будут работать круглосуточно в «Ночь музеев»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Речь идёт о фонтанах у зданий Эрмитажа и Адмиралтейства, а также о фонтанах на Манежной площади и у Казанского собора. Кроме того, будет работать фонтан «Шар» на Невском проспекте.

Также стало известно, что метро в Нижнем Новгороде будет работать до 01:00 в «Ночь музеев», передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на областной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Темой акции станет «История и истории». Мероприятия будут посвящены сохранению памяти, рассказам о героях, художниках и научных открытиях.

Ранее в Карелии рассказали о программе «Ночи музеев».

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