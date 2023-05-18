В Карелии рассказали о программе «Ночи музеев»
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Об этом сообщает karelinform.ru.
В числе участников — Музей изобразительных искусств, Карельская государственная филармония, Национальный музей Карелии.
Посетители смогут осмотреть постоянные и временные экспозиции. Также запланированы мастер-классы, концерты, экскурсии и другие мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».