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В Свердловской области продлили запрет на охоту до июня

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В Свердловской области продлён запрет на охоту до 1 июня. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев в связи с особым противопожарным режимом, который действует в регионе.
В Свердловской области продлили запрет на охоту до июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Запрещена любительская и спортивная охота», — говорится в документе.

Также стало известно, что в субботу, 20 мая, в некоторых районах региона ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью составит до -1 °С, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на Уралгидромет. Заморозки ожидаются на поверхности почвы, поэтому возможно повреждение теплолюбивых сельскохозяйственных культур.

Ранее синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая.

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