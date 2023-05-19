В Тверской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за заморозков
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В связи с заморозками тверское ГУ МЧС России объявило экстренное предупреждение, а Гидрометцентр России установил «жёлтый» уровень погодной опасности.
Также стало известно, что в Удмуртии ожидается жаркая погода: в ближайшие дни воздух может прогреться до +27 °С, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Росгидрометцентр. Ночью прогнозируется +7...+9 °С.
Небольшой дождь возможен в субботу, а в воскресенье и понедельник будет солнечная погода.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.