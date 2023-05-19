Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Тверской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за заморозков

Короткая ссылка
Ночью и утром в субботу, 20 мая, в Тверской области ожидаются заморозки. Местами температура воздуха составит -2...0 °С.
В Тверской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за заморозков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В связи с заморозками тверское ГУ МЧС России объявило экстренное предупреждение, а Гидрометцентр России установил «жёлтый» уровень погодной опасности.

Также стало известно, что в Удмуртии ожидается жаркая погода: в ближайшие дни воздух может прогреться до +27 °С, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Росгидрометцентр. Ночью прогнозируется +7...+9 °С.

Небольшой дождь возможен в субботу, а в воскресенье и понедельник будет солнечная погода.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить