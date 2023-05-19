В Татарстане продлили штормовое предупреждение

В Татарстане продлено штормовое предупреждение, объявленное из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

С 20 по 29 мая в республике ожидается пожарная опасность лесов четвёртого класса, на востоке — пятого класса.

Также стало известно, что в Удмуртии в выходные, 20 и 21 мая, прогнозируется сухая и ясная погода, передаёт udm-info.ru.

Как заявила руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова, погода будет довольно стабильной.

В ночь на 20 мая ожидается +2...+7 °С, днём — +19...+24 °С. К воскресенью воздух прогреется до +27 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.