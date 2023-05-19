Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Татарстане продлили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
В Татарстане продлено штормовое предупреждение, объявленное из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности.
В Татарстане продлили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

С 20 по 29 мая в республике ожидается пожарная опасность лесов четвёртого класса, на востоке — пятого класса.

Также стало известно, что в Удмуртии в выходные, 20 и 21 мая, прогнозируется сухая и ясная погода, передаёт udm-info.ru.

Как заявила руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова, погода будет довольно стабильной.

В ночь на 20 мая ожидается +2...+7 °С, днём — +19...+24 °С. К воскресенью воздух прогреется до +27 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить