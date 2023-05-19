Китайская компания Jetsen Huashi Wangju купила права на показ мультсериала «Фиксики» в КНР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГК «Рики», права были куплены на пятый сезон популярного шоу.

Дублировать новые эпизоды начнут в этом году, а показывать сериал будут в 2024-м.

На данный момент планируется, что «Фиксиков» в Китае будут смотреть на каналах, принадлежащих компании Jetsen Huashi Wangju, и на других платформах.

Ранее стало известно, что концерт украинского артиста Виктора Павлика отменили в Германии.