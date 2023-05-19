Концерт украинского артиста Виктора Павлика отменили в Германии

В Германии отменили благотворительный концерт с участием народного артиста Украины Виктора Павлика.

Мероприятие было назначено на 4 июня.

По данным украинских СМИ, отмена произошла на фоне скандала, в который угодил певец. Полиция отобрала у Павлика спецпропуск, дающий право на передвижение по Киеву во время комендантского часа, из-за опубликованного супругой артиста видео.

В ролике женщина показывает Южный мост, на котором запрещена съёмка. Кроме того, проезд по нему разрешён исключительно спецтранспорту.

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