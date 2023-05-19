Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Концерт украинского артиста Виктора Павлика отменили в Германии

Короткая ссылка
В Германии отменили благотворительный концерт с участием народного артиста Украины Виктора Павлика.
Концерт украинского артиста Виктора Павлика отменили в Германии
  • Gettyimages.ru

Мероприятие было назначено на 4 июня.

По данным украинских СМИ, отмена произошла на фоне скандала, в который угодил певец. Полиция отобрала у Павлика спецпропуск, дающий право на передвижение по Киеву во время комендантского часа, из-за опубликованного супругой артиста видео.

В ролике женщина показывает Южный мост, на котором запрещена съёмка. Кроме того, проезд по нему разрешён исключительно спецтранспорту.

Ранее певец The Weeknd сменил псевдоним на настоящее имя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить