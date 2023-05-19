В Челябинской области возможны ночные заморозки до -3 °С

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью 20 и 21 мая в регионе местами возможны заморозки до -3 °С. Ночные температуры с 20 по 22 мая будут колебаться с +1 до +10 °С», — говорится в прогнозе.

Днём в субботу ожидается +18...+23 °С, порывы ветра до 14 м/с.

В следующие два дня, 21 и 22 мая, будет жаркая погода, до +27 °С.

Тем временем в Ставропольском крае в ближайшие выходные прогнозируется дождливая погода с сильным ветром, передаёт newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу днём возможны дожди с грозами. Максимальная температура составит +27 °С. В воскресенье ожидается пасмурная погода с ливнями и градом.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.