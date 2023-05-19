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Диетолог Исакова посоветовала использовать сухофрукты и порционный сыр в качестве перекуса в авто

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Руководитель клиники коррекции веса и диетологии Первой градской больницы имени Пирогова, врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, какими продуктами лучше всего перекусывать в автомобиле.
Диетолог Исакова посоветовала использовать сухофрукты и порционный сыр в качестве перекуса в авто
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что можно взять с собой, например, порционные овощи и фрукты.

Ещё одним удобным вариантом врач назвала сухофрукты и орехи, а также порционные сыры.

Кроме того, в качестве перекуса подойдёт шоколад, особенно с орехами, фруктами, ягодами или сухофруктами, поскольку в них есть клетчатка.

Для утоления жажды рекомендуется негазированная вода.

«Если вы едете очень долго, то лучше остановиться и перекусить в кафе или в фуд-корте. Можно даже купить картошку фри, но сочетать её с сырыми овощами, чтобы получить ещё клетчатку и несколько снивелировать вред от калорийного и жареного блюда. В бургере для разового перекуса тоже нет ничего плохого», — добавила эксперт.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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