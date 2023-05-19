Диетолог Мансурова: чай с молоком помогает стабилизировать нервную систему

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала о полезных свойствах чая с молоком.

«Такое сочетание — молоко и чай — помогает стабилизировать нервную систему, повышает работоспособность и повышает тонус организма человека», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, напиток также помогает очищать организм от шлаков и токсинов за счёт содержания танина и молочных кислот.

«Есть и иммуноукрепляющий эффект у такого напитка, так как в нём присутствуют витамин С и антиоксиданты, много их, к примеру, в зелёных сортах чая», — сообщила Мансурова.

Она отметила, что в ряде случаев от чая с молоком лучше отказаться, например, если есть патология почек или дефицит железа.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.