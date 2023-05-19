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Диетолог Гинзбург посоветовал пожилым людям заменить животный белок на растительный

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал пожилым людям отдавать предпочтение растительному белку, а не животному.
Диетолог Гинзбург посоветовал пожилым людям заменить животный белок на растительный
  • Gettyimages.ru

«Есть данные, показывающие, что злоупотребление животным белком во вторую половину жизни ускоряет процессы старения. Поэтому пожилым лучше увеличить долю растительного белка в питании, особенно из бобовых», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, растительный белок содержится, например, в бобовых и крупах.

Что касается мяса, то Гинзбург посоветовал употреблять рыбу — до трёх-четырёх порций в неделю.

«Птицу тоже можно две-три порции в неделю», — добавил эксперт.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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