Диетолог Гинзбург посоветовал пожилым людям заменить животный белок на растительный

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал пожилым людям отдавать предпочтение растительному белку, а не животному.

«Есть данные, показывающие, что злоупотребление животным белком во вторую половину жизни ускоряет процессы старения. Поэтому пожилым лучше увеличить долю растительного белка в питании, особенно из бобовых», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, растительный белок содержится, например, в бобовых и крупах.

Что касается мяса, то Гинзбург посоветовал употреблять рыбу — до трёх-четырёх порций в неделю.

«Птицу тоже можно две-три порции в неделю», — добавил эксперт.

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