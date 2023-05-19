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Эмму Стоун не взяли в перезапуск «Фантастической четвёрки» из-за запрошенного гонорара

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Актриса Эмма Стоун, известная по фильмам «Новый Человек-паук», «Круэлла» и «Ла-Ла Ленд», могла сыграть женщину-невидимку Сью Шторм в предстоящей супергеройской ленте «Фантастическая четвёрка».
Эмму Стоун не взяли в перезапуск «Фантастической четвёрки» из-за запрошенного гонорара
  • Gettyimages.ru

Журналист Джефф Снайдер в эфире подкаста The Hot Mic заявил, что оскароносная актриса запросила слишком большой гонорар — $20 млн.

Ведущий подкаста Джон Роша отметил, что Эмма Стоун — актриса, знающая себе цену, и, если кинокомпания хочет привлечь звезду на ведущую роль, ей придётся раскошелиться. В противном случае необходимо позвать начинающую или восходящую артистку.

Съёмки фильма стартуют в 2024 году. Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман. Актёрский состав картины пока не утверждён.

Ранее стала известна дата выхода в России фильма «Рождение легенд» о продюсере Ниле Богарте.

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