Эмму Стоун не взяли в перезапуск «Фантастической четвёрки» из-за запрошенного гонорара
- Gettyimages.ru
Журналист Джефф Снайдер в эфире подкаста The Hot Mic заявил, что оскароносная актриса запросила слишком большой гонорар — $20 млн.
Ведущий подкаста Джон Роша отметил, что Эмма Стоун — актриса, знающая себе цену, и, если кинокомпания хочет привлечь звезду на ведущую роль, ей придётся раскошелиться. В противном случае необходимо позвать начинающую или восходящую артистку.
Съёмки фильма стартуют в 2024 году. Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман. Актёрский состав картины пока не утверждён.
Ранее стала известна дата выхода в России фильма «Рождение легенд» о продюсере Ниле Богарте.