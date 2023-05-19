Сверхзвуковая Боеголовка и её подружка ниндзя-мутант вернутся в «Дэдпуле 3»
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По данным Deadline, актрисы уже подписали соответствующие документы, чтобы присоединиться к Райану Рейнольдсу, Карану Сони, Морене Баккарин, Робу Делани и другим.
Кроме того, в ленте появятся новые актёры, ранее не замеченные во франшизе, — Хью Джекман, который сыграет Росомаху, Эмма Коррин и Мэттью Макфэдиен.
Сюжет супергеройского фильма пока не раскрывается. Режиссёром ленты выступит Шон Леви. Мировая премьера картины назначена на ноябрь 2024 года.
Ранее в Канне показали фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы».