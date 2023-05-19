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Сверхзвуковая Боеголовка и её подружка ниндзя-мутант вернутся в «Дэдпуле 3»

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Актрисы Брианна Хилдербанд (Сверхзвуковая Боеголовка) и Сиори Куцуна (ниндзя-мутант Юкио) вернутся к своим ролям в третьей части «Дедпула».
Сверхзвуковая Боеголовка и её подружка ниндзя-мутант вернутся в «Дэдпуле 3»
  • Gettyimages.ru

По данным Deadline, актрисы уже подписали соответствующие документы, чтобы присоединиться к Райану Рейнольдсу, Карану Сони, Морене Баккарин, Робу Делани и другим.

Кроме того, в ленте появятся новые актёры, ранее не замеченные во франшизе, — Хью Джекман, который сыграет Росомаху, Эмма Коррин и Мэттью Макфэдиен.

Сюжет супергеройского фильма пока не раскрывается. Режиссёром ленты выступит Шон Леви. Мировая премьера картины назначена на ноябрь 2024 года.

Ранее в Канне показали фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы».

 

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