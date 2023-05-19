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В Канне состоялась премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

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На Каннском кинофестивале прошёл премьерный показ картины Джеймса Мэнголда «Индиана Джонс и колесо судьбы».
В Канне состоялась премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»
  • Gettyimages.ru

Мнения критиков, посмотревших фильм, разделились. Одни высоко оценили  приключенческий дух ленты и игру Харрисона Форда, исполняющего роль Джонса, а другие посчитали картину бессодержательной.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма всего 50% «свежести».

Вместе с тем на YouTube-странице Lucasfilm опубликовали два новых ролика по фильму. В одном показали кадры из разных сцен, а во втором кинематографисты, включая актёров, рассказали о работе над картиной.

По словам Форда, фильм получился заслуживающим внимания зрителей.

«Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет в прокат 28 июня.

Ранее был опубликован первый трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 1.

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