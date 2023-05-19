В Канне состоялась премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»
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Мнения критиков, посмотревших фильм, разделились. Одни высоко оценили приключенческий дух ленты и игру Харрисона Форда, исполняющего роль Джонса, а другие посчитали картину бессодержательной.
На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма всего 50% «свежести».
Вместе с тем на YouTube-странице Lucasfilm опубликовали два новых ролика по фильму. В одном показали кадры из разных сцен, а во втором кинематографисты, включая актёров, рассказали о работе над картиной.
По словам Форда, фильм получился заслуживающим внимания зрителей.
«Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет в прокат 28 июня.
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