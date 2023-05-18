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Опубликован первый трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 1

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WB Games и NetherRealm представили первый трейлер новой части видеоигры из известной франшизы — Mortal Kombat 1. 
Опубликован первый трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 1
  • © Mortal Kombat / youtube.com

Трейлер опубликован в официальном YouTube-канале Mortal Kombat.

Отмечается, что игра выйдет 19 сентября. 

Новая часть является одновременно перезапуском всей серии и продолжением Mortal Kombat 11 (по сюжету которой один из основных персонажей Лю Канг перезапустил вселенную).

Судя по трейлеру, там появятся также такие персонажи, как Скорпион, Саб-Зиро, Рейден, Кун Лао, Китана, Милена, Шанг Цунг и Джонни Кейдж.

Ранее сообщалось, что актёр Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в продолжении фильма «Мортал Комбат».

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