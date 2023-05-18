Опубликован первый трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 1
- © Mortal Kombat / youtube.com
Трейлер опубликован в официальном YouTube-канале Mortal Kombat.
Отмечается, что игра выйдет 19 сентября.
Новая часть является одновременно перезапуском всей серии и продолжением Mortal Kombat 11 (по сюжету которой один из основных персонажей Лю Канг перезапустил вселенную).
Судя по трейлеру, там появятся также такие персонажи, как Скорпион, Саб-Зиро, Рейден, Кун Лао, Китана, Милена, Шанг Цунг и Джонни Кейдж.
Ранее сообщалось, что актёр Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в продолжении фильма «Мортал Комбат».