Опубликован первый трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 1

WB Games и NetherRealm представили первый трейлер новой части видеоигры из известной франшизы — Mortal Kombat 1.

Трейлер опубликован в официальном YouTube-канале Mortal Kombat.

Отмечается, что игра выйдет 19 сентября.

Новая часть является одновременно перезапуском всей серии и продолжением Mortal Kombat 11 (по сюжету которой один из основных персонажей Лю Канг перезапустил вселенную).

Судя по трейлеру, там появятся также такие персонажи, как Скорпион, Саб-Зиро, Рейден, Кун Лао, Китана, Милена, Шанг Цунг и Джонни Кейдж.

Ранее сообщалось, что актёр Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в продолжении фильма «Мортал Комбат».