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Тульская область присоединится к акции «Ночь музеев»

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Учреждения культуры Тульской области подготовили ряд культурно-просветительских мероприятий к всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая.
Тульская область присоединится к акции «Ночь музеев»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Для посетителей пройдут квесты, концерты, военно-патриотические мероприятия. Так, в Тульском областном краеведческом музее расскажут о национальных промыслах. В Выставочном зале пройдут выставка и концерт, а в Тульском кремле — экскурсия с театрализованными мини-спектаклями.

Также стало известно, что к акции традиционно присоединится Выставочный центр Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске. Об этом информирует Сиб.фм.

Посетителям расскажут об истории строительства Транссибирской магистрали и образовании Новосибирска.

Ранее в Карелии рассказали о программе мероприятий к акции «Ночь музеев».

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