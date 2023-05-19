Тульская область присоединится к акции «Ночь музеев»

Учреждения культуры Тульской области подготовили ряд культурно-просветительских мероприятий к всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Для посетителей пройдут квесты, концерты, военно-патриотические мероприятия. Так, в Тульском областном краеведческом музее расскажут о национальных промыслах. В Выставочном зале пройдут выставка и концерт, а в Тульском кремле — экскурсия с театрализованными мини-спектаклями.

Также стало известно, что к акции традиционно присоединится Выставочный центр Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске. Об этом информирует Сиб.фм.

Посетителям расскажут об истории строительства Транссибирской магистрали и образовании Новосибирска.

Ранее в Карелии рассказали о программе мероприятий к акции «Ночь музеев».