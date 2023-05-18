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Гастроэнтеролог Ломова посоветовала отказаться от хлеба на завтрак

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Врач-гастроэнтеролог центра «СМ-Клиника» Валерия Ломова заявила, что на завтрак лучше не употреблять простые углеводы.
Гастроэнтеролог Ломова посоветовала отказаться от хлеба на завтрак
  • Gettyimages.ru
  • © Brasil2

«Быстрые углеводы способны резко повышать уровень инсулина в крови, соответственно, это является прямой дорогой к ожирению, лучше отдавать предпочтение сложным углеводам, например крупам», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно отказаться от хлеба, выпечки и быстрых завтраков.

Также не стоит пить кофе натощак, считает Ломова.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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