Гастроэнтеролог Ломова посоветовала отказаться от хлеба на завтрак

Врач-гастроэнтеролог центра «СМ-Клиника» Валерия Ломова заявила, что на завтрак лучше не употреблять простые углеводы.

«Быстрые углеводы способны резко повышать уровень инсулина в крови, соответственно, это является прямой дорогой к ожирению, лучше отдавать предпочтение сложным углеводам, например крупам», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно отказаться от хлеба, выпечки и быстрых завтраков.

Также не стоит пить кофе натощак, считает Ломова.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.