Смог затянул часть Пермского края из-за пожаров в Свердловской и Курганской областях

Часть территории Пермского края затянула дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях по причине сменившегося ветра, сообщает краевое МЧС.

«Потоки смога от пожаров в Свердловской и Курганской областях попадают в юго-восточную часть Пермского края из-за смены ветра», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Перми жалоб на смог не поступало.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что суммарный ущерб от пожаров в регионе составил 2,5 млрд рублей.

Также URA.RU сообщало, что Шумков посетил пострадавшие от пожаров в регионе посёлки вместе с главой МЧС России Александром Куренковым.