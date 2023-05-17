Губернатор Курганской области: ущерб от пожаров в регионе составил 2,5 млрд рублей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что суммарный ущерб от пожаров в регионе составил 2,5 млрд рублей.

Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину.

«На сегодня сумма уточнённая по ликвидации всех последствий ЧС составляет 2,5 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Губернатор попросил федеральные власти поддержать регион.

«Мы сегодня работаем, лимиты областного фонда не свернули, не будем сворачивать ни одну программу, включая строительство и ремонт школ и объектов здравоохранения», — добавил он.

Также глава региона подчеркнул, что жители области призывают усилить ответственность виновных за намеренные поджоги сухой ландшафтной растительности или леса.

«Поэтому предлагается ввести за намеренные поджоги сухой ландшафтной растительности или леса уголовную ответственность в отношении установленных лиц с санкциями в виде штрафа либо исправительных работ вне зависимости от наступившего ущерба», — сказал Шумков, предложив также расширить полномочия полицейских для задержания поджигателей.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков посетил пострадавшие от пожаров в регионе посёлки вместе с главой МЧС России Александром Куренковым.