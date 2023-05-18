Собянин назвал Москву одним из мировых лидеров по числу музеев

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником. Вместе с тем он отметил, что в столице сегодня работают больше 440 музеев и выставочных залов.

«В Москве больше 440 музеев и выставочных залов — это один из самых высоких показателей в мире. В прошлом году их посетили 25 млн человек», — написал мэр в своём Telegram-канале.

По его словам, интерес, который горожане проявляют к учреждениям культуры, — результат реализации интересных проектов и внедрения новых технологий.

«В этой масштабной и важной работе огромную роль играют сотрудники музеев. Вы настоящие профессионалы, влюблённые в историю. Спасибо за талант, энтузиазм и добросовестный труд!» — резюмировал Собянин.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.