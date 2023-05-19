Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кинолог Голубев посоветовал не гладить собаку, когда она испытывает страх перед грозой

Короткая ссылка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать в том случае, если собака боится грозы.

Прежде всего следует проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедится, что боязнь не вызвана проблемами со здоровьем, например со слуховым аппаратом, сообщил специалист в разговоре с РИАМО.

Если животное здорово, то решить проблему поможет аттестованный кинолог.

Голубев посоветовал хозяевам не гладить собаку во время приступа страха, чтобы не поощрять её за паническое настроение, не брать собаку на руки, демонстрировать спокойствие и уверенность. Результата можно добиться с помощью методичной и регулярной работы, заверил он.

В крайних случаях стоит обратиться к ветеринару, чтобы он помог подобрать для питомца успокоительные препараты, заключил специалист.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить