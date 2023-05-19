Кинолог Голубев посоветовал не гладить собаку, когда она испытывает страх перед грозой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать в том случае, если собака боится грозы.

Прежде всего следует проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедится, что боязнь не вызвана проблемами со здоровьем, например со слуховым аппаратом, сообщил специалист в разговоре с РИАМО.

Если животное здорово, то решить проблему поможет аттестованный кинолог.

Голубев посоветовал хозяевам не гладить собаку во время приступа страха, чтобы не поощрять её за паническое настроение, не брать собаку на руки, демонстрировать спокойствие и уверенность. Результата можно добиться с помощью методичной и регулярной работы, заверил он.

В крайних случаях стоит обратиться к ветеринару, чтобы он помог подобрать для питомца успокоительные препараты, заключил специалист.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.