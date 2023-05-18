Полумарафон «ЗаБег.РФ» получил международный статус
Запланировано четыре дистанции разной сложности — 1, 5, 10 и 21,1 км.
В КНР старт состоится 24 мая. Маршруты будут проложены по территории зимнего Олимпийского парка Пекина с видом на наследие зимних Игр 2022 года. В остальных странах забег пройдёт 4 июня в 9:00 мск.
«Для меня One Run — это одно из самых значимых мероприятий в году. Начиная с 2017 года, к полумарафону присоединялось всё больше и больше городов России и тысячи новых участников, что позволило ему дважды войти в Книгу рекордов Гиннесса», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона One Run Ксения Шойгу.
Она выразила уверенность, что One Run пройдёт на самом высоком уровне, и география проекта продолжит расширяться.
В рамках «Забега.РФ» также запланирована традиционная битва за звание беговой столицы России. Город-победитель получит переходящий кубок.