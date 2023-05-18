Полумарафон «ЗаБег.РФ» получил международный статус

Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдёт 4 июня во всех регионах России. Впервые к акции присоединились другие страны, в том числе Китай, Армения и Киргизия, где забег состоится под названием One Run. На старт международного полумарафона выйдут около 160 тыс. человек. В России «ЗаБег.РФ» объединит более 150 тыс. участников.

Запланировано четыре дистанции разной сложности — 1, 5, 10 и 21,1 км.

В КНР старт состоится 24 мая. Маршруты будут проложены по территории зимнего Олимпийского парка Пекина с видом на наследие зимних Игр 2022 года. В остальных странах забег пройдёт 4 июня в 9:00 мск.

«Для меня One Run — это одно из самых значимых мероприятий в году. Начиная с 2017 года, к полумарафону присоединялось всё больше и больше городов России и тысячи новых участников, что позволило ему дважды войти в Книгу рекордов Гиннесса», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона One Run Ксения Шойгу.

Она выразила уверенность, что One Run пройдёт на самом высоком уровне, и география проекта продолжит расширяться.

В рамках «Забега.РФ» также запланирована традиционная битва за звание беговой столицы России. Город-победитель получит переходящий кубок.