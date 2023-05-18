В Петербурге утвердили новые правила для выступающих на Дворцовой площади музыкантов

В Санкт-Петербурге определили новые правила для уличных музыкантов, выступающих на Дворцовой площади.

Так, музыканты должны расположиться на расстоянии не менее 10 м от Александровской колонны. Звук из звукоусиливающей аппаратуры и от ударных инструментов должен распространяться только в сторону Певческого моста или Александровского сада, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на местную администрацию.

Запрещено использовать дизельную генераторную установку, пиротехнику, открытый огонь, рекламные щиты и ограждения. Все выступления должны быть согласованы с Министерством культуры.

Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые станет участником акции «Ночь музеев».