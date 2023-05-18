В столице завершились съёмки фильма о проекте «Московское долголетие»

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов сообщил, что в столице завершились съёмки документального фильма о появлении и развитии проекта «Московское долголетие».

Герои фильма — участники проекта — поделились своими историями, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сейчас в столице функционирует целая экосистема «Московского долголетия», в которую включена почти вся городская инфраструктура: горожане могут посещать занятия с профессиональными педагогами по 39 направлениям или сами создавать клубы по интересам более чем в 70 центрах «Московского долголетия», — прокомментировал Филиппов.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».