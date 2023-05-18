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Джеки Чан может появиться в продолжении фильма «Каратэ-пацан»

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Джеки Чан может появиться в сиквеле спортивной драмы «Каратэ-пацан». В настоящее время актёр ведёт переговоры с кинокомпанией Sony Pictures об участии в ленте.
Джеки Чан может появиться в продолжении фильма «Каратэ-пацан»
  • © VGG

Как сообщает Discussing Film, вероятно, актёр сыграет мастера боевых искусств и сантехника мистера Хана.

Режиссёром нового проекта выступит Джонатан Энтвистл, ранее работавший над проектами «Конец ***го мира», «Ярмарка тщеславия» и «Меня это не устраивает!».

Сюжет первой картины вращается вокруг подростка-американца Дре в исполнении Джейдена Смита, сталкивающегося со сложностями из-за переезда с мамой в чужую для него страну — Китай. Однако там он находит поддержку в лице мистера Хана, местного сантехника, который оказывается мастером боевых искусств.

Выход фильма ожидается летом 2024 года. Кинокомпания заявляла о намерении вернуться к оригинальной ленте 1984-го, по которой и был снят в 2010 году ремейк с Чаном и Смитом.

Ранее сообщалось, что в сети был опубликован первый трейлер седьмой части серии «Миссия невыполнима» с Томом Крузом.

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