В ряде районов Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Свердловской области продлится с 18 по 21 мая», — заявили синоптики.
Установлен четвёртый и пятый класс горимости леса.
Тем временем в Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности на 18 мая с 09:00 до 17:00 в связи с усилением ветра, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Водителям посоветовали проявлять особую осторожность.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в России.