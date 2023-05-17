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В ряде районов Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая

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В отдельных районах Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая, заявили синоптики Уралгидрометцентра.
В ряде районов Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Свердловской области продлится с 18 по 21 мая», — заявили синоптики.

Установлен четвёртый и пятый класс горимости леса.

Тем временем в Санкт-Петербурге объявили «жёлтый»  уровень погодной опасности на 18 мая с 09:00 до 17:00 в связи с усилением ветра, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Водителям посоветовали проявлять особую осторожность.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в России.

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