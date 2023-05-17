Синоптик Тишковец рассказал, каким будет лето 2023 года в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в России.

«Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона. Это не значит, что все дни будут одинаковыми», — заявил он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, ожидается умеренное лето, без экстремальных температур.

Как отметил Тишковец, за три летних месяца дефицит осадков может достичь 10%, но основной недобор дождей придётся на начало сезона.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни.