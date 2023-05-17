Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Новосибирской области продлили особый противопожарный режим

Короткая ссылка
В Новосибирской области до 22 мая продлён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.
В Новосибирской области продлили особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Такое решение принято в связи с ландшафтными пожарами.

По данным Минприроды, основными причинами лесных пожаров является переход ландшафтных пожаров на лесные угодья и человеческий фактор.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. Температура воздуха в пятницу, 19 мая, может составить до +24 °С, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В выходные в регионе возможно небольшое похолодание.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить