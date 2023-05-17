В Новосибирской области продлили особый противопожарный режим

В Новосибирской области до 22 мая продлён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Такое решение принято в связи с ландшафтными пожарами.

По данным Минприроды, основными причинами лесных пожаров является переход ландшафтных пожаров на лесные угодья и человеческий фактор.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. Температура воздуха в пятницу, 19 мая, может составить до +24 °С, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В выходные в регионе возможно небольшое похолодание.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни.