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Синоптик Леус: лето в Москве фактически наступило

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Леус: лето в Москве фактически наступило
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что 17 и 18 мая в Москве, Московской области и соседних регионах воздух прогреется до +24...+26 °С.

«В пятницу возможны кратковременные дожди, но они пройдут очень локально. Так или иначе, дальше будет теплее, лето уже фактически наступило», — отметил Леус.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в среду, 17 мая, ожидается усиление ветра. Местами порывы могут достигать 20 м/с.

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