Диетолог Макиша объяснила, почему нельзя есть несвежие продукты

Врач-диетолог Марина Макиша напомнила, что продукты, которые начали портиться, есть нельзя, поскольку это может привести к кишечной инфекции или серьёзной аллергической реакции.

«В любом случае, если продукты начали портиться, есть их не рекомендуется. Во-первых, там могут быть те бактерии, которые вызывают кишечные инфекции», — сказала она в беседе с Nation News.

По её словам, второй момент — это плесень, которая образуется на хлебе и может вызывать довольно серьёзную аллергическую реакцию.

«Срок годности фруктов зависит от того, как будет храниться данный продукт. В магазинах они лежат по несколько дней. Продукт достаточно хорошо и долго хранится, если он не повреждён. Если он повреждается, то в месте повреждения могут скапливаться бактерии», — отметила эксперт.

Макиша добавила, что важно выбирать качественные продукты, которые могут долго храниться.

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