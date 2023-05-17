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Депутат Бурматов посоветовал всем владельцам собак проходить кинологические курсы

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выразил мнение, что кинологические курсы нужно пройти всем владельцам собак.
Депутат Бурматов посоветовал всем владельцам собак проходить кинологические курсы
  • Gettyimages.ru
  • © hobo_018

«Есть специфика взаимодействия с животным. Желательно, чтобы каждый владелец её знал и понимал. Это полезно. Я это всем рекомендую, вне зависимости от того, как долго собака у вас живёт», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, собака — это не только друг, но и живое существо, за которое человек несёт ответственность.

«Во время обучения закладывают команды, чтобы животное не поднимало ничего с земли, не съело отраву, не попало под машину и не напало ни на кого», — пояснил Бурматов.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что в случае постоянного лая у собаки нужно внимательно проанализировать ситуации, в которых питомец ведёт себя подобным образом.

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