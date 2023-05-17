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Во Владивостоке рассказали о программе «Ночи музеев»

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В акции «Ночь музеев» во Владивостоке примут участие не только музеи, но и выставочные залы, галереи и другие культурные учреждения. Мероприятия, которые состоятся 20 мая, будут посвящены вопросам сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.
Во Владивостоке рассказали о программе «Ночи музеев»
  • Gettyimages.ru
  • © AzmanL

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Среди участников — Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева, визит-центр «Владивостокская крепость», Форт №7, Владивостокский цирк, Центр современного искусства «Заря».

Также подготовили мероприятия Военно-исторический музей Тихоокеанского флота и Приморская государственная картинная галерея.

Тем временем в Самаре пройдут «Большие гастроли» Магнитогорского драматического театра имени Пушкина, передаёт volga.news со ссылкой на Минкультуры России.

Артисты представят спектакли «Муж с того света», «Изобретательная влюблённая», «Ханума». Показы состоятся с 19 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».

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