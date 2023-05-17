Во Владивостоке рассказали о программе «Ночи музеев»
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Среди участников — Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева, визит-центр «Владивостокская крепость», Форт №7, Владивостокский цирк, Центр современного искусства «Заря».
Также подготовили мероприятия Военно-исторический музей Тихоокеанского флота и Приморская государственная картинная галерея.
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