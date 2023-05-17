Во Владивостоке рассказали о программе «Ночи музеев»

В акции «Ночь музеев» во Владивостоке примут участие не только музеи, но и выставочные залы, галереи и другие культурные учреждения. Мероприятия, которые состоятся 20 мая, будут посвящены вопросам сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

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