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Режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что не успеет воплотить все свои идеи до смерти

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Известный режиссёр Мартин Скорсезе сказал, что у него много идей и планов и он боится, что не успеет их воплотить в жизнь до смерти.
Режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что не успеет воплотить все свои идеи до смерти
  • Gettyimages.ru
  • © Dia Dipasupil

Об этом кинематографист сообщил в интервью Deadline

По словам 80-летнего Скорсезе, он много читает и хочет рассказывать истории, но у него осталось мало времени.

Постановщик вспомнил слова японского кинорежиссёра Акиры Куросавы, который после получения «Оскара» заявил, что поздно начал понимать, каким может быть кино. По словам Мартина Скорсезе, теперь он понимает, что имел тогда в виду его коллега.

Премьера новой картины Скорсезе «Убийцы цветочной луны» состоится на Каннском кинофестивале в мае.

Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли Терминатора. 

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