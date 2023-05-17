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В VK выяснили, сколько денег родители потратят на выпускной в 2023 году

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«Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru» (проекты VK) провели опрос, чтобы узнать у родителей российских школьников, сколько денег они собираются потратить на выпускной в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба VK.
В VK выяснили, сколько денег родители потратят на выпускной в 2023 году
  • РИА Новости
  • © SOPA Images

Отмечается, что 24% респондентов указали, что общие затраты на праздник составят более 20 тыс. рублей. 13% потратят свыше 15 тыс. рублей, 15% — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Ещё 14% надеются уложиться в сумму от 7 тыс. до 10 тыс. рублей.

Не более 7 тыс. рублей рассчитывают потратить 9%, 5 тыс. рублей — 10%. Есть и те (7%), кто собирается отдать на выпускной ребёнка не более 3 тыс. рублей. 8% участников опроса затруднились ответить.

Самой крупной тратой оказалась покупка костюма или выпускного платья, причём 15% родителей готовы потратить на наряды своих детей более 15 тыс. рублей. На подарки учителям чаще всего родители выделяют не больше 2 тыс. рублей — так ответили 30% опрошенных.

Что касается мнения о расходах на выпускной, то только 39% считают предстоящие траты приемлемыми. Большинство родителей считают расходы довольно большими (38%) и очень большими (23%).

Опрос проводился на порталах «Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru» с 5 по 11 мая 2023 года. В нём приняли участие около 3 тыс. респондентов — родителей выпускников 9-х и 11-х классов.

Ранее сообщалось, что «VK Клипы» запустили фильтр для защиты от спама и вредоносных ссылок.

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