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«VK Клипы» запустили фильтр для защиты от спама и вредоносных ссылок

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Платформа «VK Клипы» запустила фильтр для защиты от спама и вредоносных ссылок. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
«VK Клипы» запустили фильтр для защиты от спама и вредоносных ссылок
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Отмечается, что в основе решения — нейросеть, которая автоматически скрывает под роликами текстовые комментарии со спамом и рекламой.

Сообщения с предложением услуг, сомнительными ссылками или настойчивыми призывами что-нибудь разослать либо куда-то перейти будут отфильтрованы в специальный блок под комментариями. Пользователь сможет сам выбрать, читать ли эти материалы.

Ранее сообщалось, что средняя месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» в I квартале 2023 года выросла на 11%.

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