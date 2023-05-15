Средняя месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» в I квартале 2023 года выросла на 11%
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в отчётности компании.
«В I квартале 2023 года средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 11%», — говорится в релизе.
Отмечается, что показатели составили рекордные 81,5 млн пользователей.
Кроме того, согласно тексту релиза, средняя дневная аудитория соцсети также увеличилась на 11% до рекордных показателей в 52,3 млн пользователей.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях.