Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Средняя месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» в I квартале 2023 года выросла на 11%

Короткая ссылка
Средняя месячная аудитория социальной сети «ВКонтакте» в I квартале текущего года увеличилась на 11% в сравнении с аналогичным показателем, зафиксированным в 2022 году.
Средняя месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» в I квартале 2023 года выросла на 11%
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в отчётности компании.

«В I квартале 2023 года средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 11%», — говорится в релизе.

Отмечается, что показатели составили рекордные 81,5 млн пользователей.

Кроме того, согласно тексту релиза, средняя дневная аудитория соцсети также увеличилась на 11% до рекордных показателей в 52,3 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить