«ВКонтакте» запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях
  • © Пресс-служба ВКонтакте

Отмечается, что соответствующий фильтр пользователь может включить в настройках, после этого нецензурные слова в постах и комментариях будут заменяться на набор символов. По выбору пользователя высказывание можно будет отобразить в исходном виде: при нажатии на выражение пользователь увидит специальную плашку, которая предложит соответствующую опцию.

На данный момент функция работает на русском языке.

Ранее сообщалось, что «VK Клипы» первыми среди сервисов вертикальных видео представили уникальный конструктор ленты.

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