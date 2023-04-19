Социальная сеть «ВКонтакте» запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что соответствующий фильтр пользователь может включить в настройках, после этого нецензурные слова в постах и комментариях будут заменяться на набор символов. По выбору пользователя высказывание можно будет отобразить в исходном виде: при нажатии на выражение пользователь увидит специальную плашку, которая предложит соответствующую опцию.

На данный момент функция работает на русском языке.

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