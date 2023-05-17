Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Девушки с Макаровым»

Телеканал ТНТ и Comedy Club Production работают над съёмками четвёртого сезона комедийного проекта «Девушки с Макаровым».

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом сезоне сотрудники ОВД продолжат защищать район Бутово, оказываясь при этом втянутыми в разные приключения. Павел Макаров, начальник уголовного розыска, пытается смириться с уходом из его жизни Леры и вступает в новые отношения с адвокатом Маргаритой. Но не так просто отпустить прошлое. В то же время Верба встретит свою судьбу, а старший лейтенант Попова влюбится в актёра и впервые в жизни предпочтёт мужчину работе.

Центральные роли в проекте исполняют Павел Майков, Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская.

Режиссёром четвёртого сезона выступает Радда Новикова, раньше работавшая над такими проектами, как «Триада» и «Интерны».

Ранее стало известно, что футболист Павел Мамаев станет участником реалити-шоу «Выжить в Дубае».