Актёр Джонни Депп представил фильм открытия Каннского кинофестиваля

Американский актёр и музыкант Джонни Депп в компании Пьера Ришара представил фильм открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля «Жанна Дюбарри». Картину приветствовали овациями.

Картина «Жанна Дюбарри» стала для Деппа первой работой в кино за последние три года. В исторической драме актёр сыграл короля Людовика XV. После завершения показа публика аплодировала семь минут, а сам артист растрогался до слёз, сообщает People.

Церемонию открытия фестиваля посетили такие звёзды, как Хелен Миррен, Ума Турман, Мадс Микельсен, Наоми Кэмпбелл, Эль Фаннинг и другие.

Ранее более сотни артистов обвинили Каннский кинофестиваль в поддержке расизма и насилия.