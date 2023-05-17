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Актёр Джонни Депп представил фильм открытия Каннского кинофестиваля

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Американский актёр и музыкант Джонни Депп в компании Пьера Ришара представил фильм открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля «Жанна Дюбарри». Картину приветствовали овациями.
Актёр Джонни Депп представил фильм открытия Каннского кинофестиваля
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

Картина «Жанна Дюбарри» стала для Деппа первой работой в кино за последние три года. В исторической драме актёр сыграл короля Людовика XV. После завершения показа публика аплодировала семь минут, а сам артист растрогался до слёз, сообщает People.

Церемонию открытия фестиваля посетили такие звёзды, как Хелен Миррен, Ума Турман, Мадс Микельсен, Наоми Кэмпбелл, Эль Фаннинг и другие.

Ранее более сотни артистов обвинили Каннский кинофестиваль в поддержке расизма и насилия.

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