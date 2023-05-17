Стала известна дата выхода сериала «Бэби-тур»

Комедийная картина Фёдора Стукова «Бэби-тур» стартует 1 июня в онлайн-кинотеатре KION.

Сценарий к десятисерийному шоу написал Василий Сигарев, ранее работавший над драмами «Жить» и «Волчок», а также над фильмом ужасов «Медея».

История разворачивается в 2000-х и вращается вокруг четырёх женщин, работающих на поселковой птицефабрике. Однажды одна из них рассказывает подругам, что если родить ребёнка в США, то он автоматически станет гражданином страны. Ради заветной грин-карты они решают забеременеть одновременно и скидываются, чтобы отправиться попытать счастья за океан. Однако девушки сталкиваются с рядом препятствий, в том числе с отсутствием мужской поддержки.

По словам постановщика, все образы в ленте легко узнаваемы.

«В первую очередь в проекте меня привлёк сценарий Василия Сигарева — возможность рассказать пронзительную и очень смешную историю. Все герои узнаваемы, их мотивации ясны. Мне оставалось только не испортить всё это. Я верю, что зрителей зацепит история четырёх простых русских баб в погоне за своей общей мечтой. Это такие четыре мушкетёрши из глубинки — одна за всех и все за одну», — рассказал Стуков.

Премьера сериала состоялась на фестивале контента стриминговых платформ Original+. Проект получил спецприз от жюри СМИ и удостоился награды за оригинальный сценарий, а также актёрские работы.

Центральные роли в картине исполнили Анастасия Попова, Анна Котова, Мария Осипова и Лина Миримская.

Ранее сообщалось, что новый сезон сериала «Мандалорец» может быть отложен из-за забастовки сценаристов.