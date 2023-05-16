В Удмуртии рассказали о программе мероприятий «Ночи в музее»
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В частности, в Национальном музее Удмуртии состоится экскурсия «Посторонним вход разрешён», а в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Калашникова пройдут познавательные программы для детей, мастер-шоу и мастер-классы, концерты и специальные экскурсии.
Мемориальный музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске представит экскурсионную программу, передаёт ИА «Удмуртия».
Ранее сообщалось, что в Тверской области подготовили мероприятия к «Ночи музеев».