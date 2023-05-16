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В Удмуртии рассказали о программе мероприятий «Ночи в музее»

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Культурные учреждения Удмуртии примут участие в акции «Ночь в музее» 20 мая. Запланированы экскурсии, концерты, театральные представления и мастер-классы.
В Удмуртии рассказали о программе мероприятий «Ночи в музее»
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В частности, в Национальном музее Удмуртии состоится экскурсия «Посторонним вход разрешён», а в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Калашникова пройдут познавательные программы для детей, мастер-шоу и мастер-классы, концерты и специальные экскурсии.

Мемориальный музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске представит экскурсионную программу, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что в Тверской области подготовили мероприятия к «Ночи музеев».

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