В Тверской области подготовили мероприятия к «Ночи музеев»
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Так, в Музее тверского быта выступит образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Ладица», в Детском музейном центре пройдёт экскурсия по выставке «Кукольная азбука» и мастер-класс по лепке из глины, а в Тверском краеведческом музее представят выставку «Балет в фарфоре».
В других музеях также состоятся концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы и прочие мероприятия.
Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые станет участником акции «Ночь музеев».