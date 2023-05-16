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В Тверской области подготовили мероприятия к «Ночи музеев»

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В Тверской области учреждения культуры подготовили специальные программы в преддверии всероссийской акции «Ночь музеев». Они состоятся в период с 18 по 20 мая.
В Тверской области подготовили мероприятия к «Ночи музеев»
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Так, в Музее тверского быта выступит образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Ладица», в Детском музейном центре пройдёт экскурсия по выставке «Кукольная азбука» и мастер-класс по лепке из глины, а в Тверском краеведческом музее представят выставку «Балет в фарфоре».

В других музеях также состоятся концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы и прочие мероприятия.

Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые станет участником акции «Ночь музеев».

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