В Тверской области подготовили мероприятия к «Ночи музеев»

В Тверской области учреждения культуры подготовили специальные программы в преддверии всероссийской акции «Ночь музеев». Они состоятся в период с 18 по 20 мая.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Так, в Музее тверского быта выступит образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Ладица», в Детском музейном центре пройдёт экскурсия по выставке «Кукольная азбука» и мастер-класс по лепке из глины, а в Тверском краеведческом музее представят выставку «Балет в фарфоре».

В других музеях также состоятся концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы и прочие мероприятия.

Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые станет участником акции «Ночь музеев».