В Петербурге пройдёт забег «Петров Первых»

В Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге состоится забег «Петров Первых». Он запланирован на 28 мая.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Участники переоденутся в костюм Петра I и пробегут символические 320 м в честь юбилея города. В 2022 году на старт вышли около 20 горожан в треуголках, сюртуках, жабо и камзолах.

Флешмоб пройдёт в рамках благотворительного забега «Бегом с дневником».

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».