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В Омской области продлили запрет на посещение лесов

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В Омской области продлили запрет на пребывание граждан в лесах. Соответствующий приказ подписан во вторник, 16 мая.
В Омской области продлили запрет на посещение лесов
  • Gettyimages.ru
  • © Terry Roberts Photography

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ лесного хозяйства.

До 6 июня запрещено посещать леса в 26 районах, в том числе в Горьковском и Азовском.

В шести районах ограничения действуют до 8 июня.

Также стало известно, что в Оренбургской области установили особый противопожарный режим, передаёт RIA56. Решение принято на заседании регионального правительства.

В частности, нельзя использовать открытый огонь на землях лесного фонда, проводить сельскохозяйственные палы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с.

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