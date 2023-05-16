В Омской области продлили запрет на посещение лесов
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ лесного хозяйства.
До 6 июня запрещено посещать леса в 26 районах, в том числе в Горьковском и Азовском.
В шести районах ограничения действуют до 8 июня.
Также стало известно, что в Оренбургской области установили особый противопожарный режим, передаёт RIA56. Решение принято на заседании регионального правительства.
В частности, нельзя использовать открытый огонь на землях лесного фонда, проводить сельскохозяйственные палы.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с.