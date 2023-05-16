В Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Спасатели призвали жителей не использовать открытый огонь на природе и собственных участках, а также проявлять внимательность к незначительным источникам огня и искрообразования.
Тем временем в Самарской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности до 19 мая, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС. Пожарная опасность лесов в регионе оценивается по четвёртому классу.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии синоптики прогнозируют в ближайшие дни до +25 °С без дождей.