Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Удмуртии синоптики прогнозируют в ближайшие дни до +25 °С без дождей

Короткая ссылка
По данным Гидрометцентра Удмуртии, в регионе в ближайшие дни установится сухая и ясная погода.
В Удмуртии синоптики прогнозируют в ближайшие дни до +25 °С без дождей
  • Gettyimages.ru
  • © lvcandy

Об этом сообщает udm-info.ru.

Днём 16 мая воздух в регионе прогреется до +25 °С, в Ижевске — до +23 °С.

Наряду с этим в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 °С 17 и 18 мая, передаёт URA.RU со ссылкой на региональную ЦГМС.

При этом до 18 мая в северо-западных районах сохраняется высокая пожарная опасность, сказано в сообщении. Температура воздуха днём может достигать +15…+20 °С.

Ранее в Омской области синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с 16 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить