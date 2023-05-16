В Удмуртии синоптики прогнозируют в ближайшие дни до +25 °С без дождей

По данным Гидрометцентра Удмуртии, в регионе в ближайшие дни установится сухая и ясная погода.

Об этом сообщает udm-info.ru.

Днём 16 мая воздух в регионе прогреется до +25 °С, в Ижевске — до +23 °С.

Наряду с этим в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 °С 17 и 18 мая, передаёт URA.RU со ссылкой на региональную ЦГМС.

При этом до 18 мая в северо-западных районах сохраняется высокая пожарная опасность, сказано в сообщении. Температура воздуха днём может достигать +15…+20 °С.

Ранее в Омской области синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с 16 мая.