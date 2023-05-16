В Омской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с 16 мая

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ухудшатся погодные условия с 16 мая.

Днём во вторник в регионе поднимется сильный ветер с порывами до 17 м/с, передаёт gorod55.ru. Жителей предупредили о риске возникновения нештатных ситуаций.

Наряду с этим стало известно, что на территории Тюменской области за последние двое суток ликвидировали 14 ландшафтных пожаров. Об этом информирует nashgorod.ru.

В настоящее время в регионе действуют шесть лесных пожаров на площади 1,6 тыс. га.

Ранее Департамент информационной политики Свердловской области заявил, что в регионе удалось за сутки втрое сократить площадь природных пожаров.