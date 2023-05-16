В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ранних грибов

В управлении Роспотребнадзора по Омской области заявили, что некоторые ранние грибы могут представлять опасность. К примеру, это сморчки и строчки, которые относятся к условно съедобным и в которых содержится гельвелловая кислота.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Специалисты советует съедать не более 200 г грибов в день.

«Предварительно их нужно отварить в течение 10—20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надёжности варку лучше повторить ещё один раз. Отваренные и отжатые грибы можно жарить, варить из них суп», — отметили в ведомстве.

Ранее телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы по сбору весенних грибов в Московской области.